Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков осадил Зеленского за сомнения в существовании Путина

Политика
Песков осадил Зеленского за сомнения в существовании Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует осознать существование российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь лидера прокомментировал высказывание Зеленского, который усомнился в «существовании» Путина. По словам Пескова, РФ и Путин есть и будут. Также представитель Кремля посоветовал украинскому лидеру прислушаться к требованиям Москвы. В этом случае Киев быстрее приступит к восстановлению.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что именно Украина отказывается от переговоров с Россией. Киев выдвигает условия, которые не соответствуют современным реалиям.
россия песков Украина зеленский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду