Песков осадил Зеленского за сомнения в существовании Путина

Пресс-секретарь лидера прокомментировал высказывание Зеленского, который усомнился в «существовании» Путина. По словам Пескова, РФ и Путин есть и будут. Также представитель Кремля посоветовал украинскому лидеру прислушаться к требованиям Москвы. В этом случае Киев быстрее приступит к восстановлению.