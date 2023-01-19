Песков осадил Зеленского за сомнения в существовании Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует осознать существование российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь лидера прокомментировал высказывание Зеленского, который усомнился в «существовании» Путина. По словам Пескова, РФ и Путин есть и будут. Также представитель Кремля посоветовал украинскому лидеру прислушаться к требованиям Москвы. В этом случае Киев быстрее приступит к восстановлению.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что именно Украина отказывается от переговоров с Россией. Киев выдвигает условия, которые не соответствуют современным реалиям.