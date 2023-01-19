Двух иностранцев отправили в СИЗО за похищение человека с целью выкупа в Балашихе

Похищение было совершено 7 января текущего года. Как установило следствие, фигуранты назначили будущей жертве встречу и довезли его на автомобиле до Балашихи. Там они попросили от мужчины вернуть денежный долг, а в ответ на отказ избили его и сфотографировали.