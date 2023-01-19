Двух иностранцев отправили в СИЗО за похищение человека с целью выкупа в Балашихе

В подмосковной Балашихе суд избрал меру пресечения двум иностранным гражданам, которые обвиняются в похищении человека. Оба злоумышленника были отправлены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба областного СК.
Похищение было совершено 7 января текущего года. Как установило следствие, фигуранты назначили будущей жертве встречу и довезли его на автомобиле до Балашихи. Там они попросили от мужчины вернуть денежный долг, а в ответ на отказ избили его и сфотографировали.
Снимки злоумышленники разослали знакомым и родственникам похищенного с требованием выкупа в размере 30 тысяч долларов США. Один из адресатов обратился за помощью в полицию, и уже через три дня преступники были задержаны около гостиницы в Москве.
В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенно группой лиц по предварительному сговору). Ведется расследование.