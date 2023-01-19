Объем выданной Сбербанком льготной ипотеки за год составил рекордный 1 трлн рублей

По словам первого зампреда правления «Сбера» Кирилла Царева, этим предложением воспользовалась четверть миллиона клиентов. Наиболее популярным среди них стал заем с господдержкой на новостройки — его оформили 151 тысяча человек на общую сумму 571 млрд рублей. В рамках программы «Семейная ипотека» кредит взяли 77 тысяч семей на 350 млрд рублей.