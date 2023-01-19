Объем выданной Сбербанком льготной ипотеки за год составил рекордный 1 трлн рублей

Сбербанк по итогам 2022 года выдал рекордный объем льготной ипотеки — 1 трлн долларов.
По словам первого зампреда правления «Сбера» Кирилла Царева, этим предложением воспользовалась четверть миллиона клиентов. Наиболее популярным среди них стал заем с господдержкой на новостройки — его оформили 151 тысяча человек на общую сумму 571 млрд рублей. В рамках программы «Семейная ипотека» кредит взяли 77 тысяч семей на 350 млрд рублей.
Также 19 тысяч семей взяли дальневосточную ипотеку на 85 млрд рублей, а IT-специалистам выданы 2,4 тысячи жилищных кредитов на 19 млрд.
Между тем по итогам четвертого квартала процент отказов в ипотеке со стороны российских банков оказался рекордным (46,2%). Чаще всего причиной является неуверенность кредитных организаций в том, что человек сможет обслужить свой кредит, пишет INFOX.