Правительство Мали создало новые антикоррупционные ведомства

Бамако, 19 января. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига анонсировал создание Национального экономического и финансового центра в рамках антикоррупционной программы.
Глава правительства сформировал новый департамент по итогам работы кабинета в 2022 году. Кроме того, он учредил должность специального прокурора республики.
Премьер добавил, что одобрил инициативу создания Агентства по возвращению арестованных или конфискованных активов. По его словам, структура поспособствует возврату госимущества, которое было отчуждено незаконным образом.
Шогель Кокалла Маига объяснил, что центр объединит юридические, надзорные и контрольные органы, а также примет некоторые функции полиции. Для получения информации новый департамент будет взаимодействовать с государственными службами и местными властями.
Доктор юриспруденции Абдула Савадого прокомментировал журналистам инициативу министра. По его словам, упорядочение антикоррупционных структур продемонстрировало твердый курс правительства на искоренение взяточничества.
Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига провел встречу с представителями города Томбукту. Он рассказал делегатам о планах развития региона как важного промышленного и культурного центра республики.