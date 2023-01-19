Пушилин заявил о возможности обрушения фронта ВСУ в Донбассе

Украинские националисты за восемь лет оборудовали в Донбассе мощные фортификационные сооружения, однако их фронт может рухнуть. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
При профессиональных и слаженных действиях всех подразделений противник не выдержит нарастающего давления и утратит контроль над Донбассом, отметил Денис Пушилин в интервью SM.News.
«Ждем, надеемся и поддерживаем наши подразделения всем, чем возможно, каждый на своем уровне», — сообщил глава ДНР.
Пушилин подчеркнул, что именно в зоне боевого соприкосновения определяется развитие ситуации в новых регионах РФ 2023 году.