МИД Китая: Пекин готов работать над созданием справедливого международного порядка

Китай готов вместе с Россией способствовать организации справедливого международного порядка. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он обратил внимание на новый уровень отношений официальных Москвы и Пекина. Своей оценкой сложившегося диалога дипломат поделился на очередном брифинге.
«Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав...» — констатировал Вэньбинь.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил коллективный Запад в «полной мобилизации». По его словам, это было сделано, чтобы сдержать китайско-российские силы. С таким заявлением дипломат выступил на пресс-конференции.