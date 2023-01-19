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МИД Китая: Пекин готов работать над созданием справедливого международного порядка

Политика
МИД Китая: Пекин готов работать над созданием справедливого международного порядка

Китай готов вместе с Россией способствовать организации справедливого международного порядка. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он обратил внимание на новый уровень отношений официальных Москвы и Пекина. Своей оценкой сложившегося диалога дипломат поделился на очередном брифинге.

«Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав...» — констатировал Вэньбинь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уличил коллективный Запад в «полной мобилизации». По его словам, это было сделано, чтобы сдержать китайско-российские силы. С таким заявлением дипломат выступил на пресс-конференции.
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