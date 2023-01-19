Могила актрисы Элины Быстрицкой оказалась в плачевном состоянии

Журналисты узнали, как выглядит могила актрисы Элины Быстрицкой почти через четыре года после ее смерти. Место последнего пристанища артистки оказалось в плачевном состоянии.
Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019 года. Звезде «Тихого Дона» был 91 год. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.
В июле 2020 года на могиле артистки появился серый гранитный камень с ее именем и датами рождения и смерти. Позднее на кладбище установили белую скульптуру самой Быстрицкой, держащей в руках театральную маску.
Актриса сама заказала этот памятник еще при жизни и даже частично оплатила работу. Скульптуру планировали поставить у входа в центр духовного и физического развития женщин на Цветном бульваре, но учреждение так и не открыли.
Заботиться о могиле актрисы некому, поскольку родных у нее нет, пишут «Дни.ру». Фотопортрет Быстрицкой, стоящий у памятника, выгорел, а стекло в рамке разбито. На могиле лежат выгоревшие грязные цветы. Место последнего пристанища актрисы выглядит запущенным.