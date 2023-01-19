Танзания станет лидером по электронной коммерции в Восточной и Центральной Африке

По словам министра связи, информации и IT-технологий Нейпа Ннауйе, чиновники разработали ряд проектов, которые направлены на развитие цифровой индустрии по всему Черному континенту. Он выразил уверенность в том, что к 2030 году страна устранит все барьеры, препятствующие распространению интернет-услуг: