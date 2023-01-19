Танзания станет лидером по электронной коммерции в Восточной и Центральной Африке

Додома, 19 января. Власти Танзании заявили, что республика станет лидером по электронной коммерции в регионах Восточной и Центральной Африки.
По словам министра связи, информации и IT-технологий Нейпа Ннауйе, чиновники разработали ряд проектов, которые направлены на развитие цифровой индустрии по всему Черному континенту. Он выразил уверенность в том, что к 2030 году страна устранит все барьеры, препятствующие распространению интернет-услуг:
«Мы считаем, что экспоненциальный рост числа пользователей подписками на онлайн-сервисы благотворно повлияет на коммерцию в данной области. Кроме того, рад сообщить, что Танзания успешно внедряет способы для обхода преград, которые мешают покупателям и дистрибьюторам веб-контента».
Ранее правительство республики приняло решение выделить более двух миллионов долларов США на модернизацию энергетических сетей в области Гейта. По окончании работ более семи тысяч человек получат полноценный доступ к электроэнергии.