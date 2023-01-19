Армия Буркина-Фасо уничтожила несколько баз боевиков в ходе контртеррористической операции

Уагадугу, 19 января. Вооруженные силы Буркина-Фасо в содействии с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) провели масштабную контртеррористическую операцию по всей территории страны. Об этом сообщило информагентство AIB.
По информации журналистов, армия перешла в наступление в нескольких регионах и уничтожила свыше десяти джихадистов. Поддержку ей оказала штурмовая авиация ВВС республики.
ВС Буркина-Фасо нанесли первый удар по террористам в районе Ронга на севере государства. Силовики уничтожили крупную базу боевиков.
После армия ликвидировала несколько опорных пунктов радикалов на юге страны в провинциях Наури и Зундвеого. Подразделения наступали вдоль границы с Ганой.
Операция прошла и в области Сахель на северо-востоке республики. Там силы обороны и безопасности при поддержке VDP зачистили крупный лагерь незаконных вооруженных формирований.
Ранее ВС Буркина-Фасо уничтожили базу боевиков в Северо-Центральном регионе. Военнослужащие захватили снаряжение и транспорт джихадистов.