Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Премьер Польши заявил о возможности отправки танков Leopard на Украину без разрешения ФРГ

Армия
Премьер Польши заявил о возможности отправки танков Leopard на Украину без разрешения ФРГ

Польша может передать украинской армии танки Leopard, не дожидаясь разрешения Германии. Об этом заявил премьер республики Матеуш Моравецкий.

«Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что мы будем передавать эти танки вместе. Согласие здесь второстепенно», — отметил он.

В случае, если Польша не получит согласие от Германии, то поступит так, как считает нужным, добавил Моравецкий. Главное, по мнению политика, чтобы Украина получила современные танки и бронетехнику, поскольку от этого якобы зависит безопасность Европы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова передать Украине роту танков Leopard 2.
польша Украина фрг танки leopard
Военкоры ФАН
Лучшие в аду