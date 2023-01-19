Премьер Польши заявил о возможности отправки танков Leopard на Украину без разрешения ФРГ

Польша может передать украинской армии танки Leopard, не дожидаясь разрешения Германии. Об этом заявил премьер республики Матеуш Моравецкий.
«Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что мы будем передавать эти танки вместе. Согласие здесь второстепенно», — отметил он.
В случае, если Польша не получит согласие от Германии, то поступит так, как считает нужным, добавил Моравецкий. Главное, по мнению политика, чтобы Украина получила современные танки и бронетехнику, поскольку от этого якобы зависит безопасность Европы.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова передать Украине роту танков Leopard 2.