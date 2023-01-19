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Роман Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет 24 января

Общество
Роман Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет 24 января

Роман российского писателя Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет 24 января. Книга появится на полках магазинов одновременно с электронным форматом на сервисе «Букмейт».

Релизом бумажной книги занимается издательство «Рипол-Классик». Аудиоверсию озвучил актер Сергей Бурунов, сообщает пресс-служба «Букмейта». Уже сейчас в сервисе доступен к просмотру аудиотрейлер к книге.

Новое произведение Иванова посвящено России ХХ века, а именно Гражданской войне (1917 - 1922), работе промышленности и речного судоходства. Писатель сообщил, что самые яркие события романа происходили на Волге и Каме, а само произведение погружено в реальную историю.
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