Василий Уткин может вернуться к комментаторской деятельности

Известный блогер Василий Уткин заявил о желании вновь поработать комментатором.
Василий Уткин признался, что хотел бы возобновить комментаторскую деятельность в 50 лет. Об этом блогер рассказал в очередном выпуске на своем YouTube-канале.
«Мне почему-то захотелось после сезона стримов и чемпионата мира в Катаре покомментировать. На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки», — отметил он.
Уткин не работал на телевидении с 2018 года. В последний раз он комментировал матч чемпионата мира в России между сборными Португалии и Испании. Весь гонорар от работы на игре Уткин пожертвовал в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России.