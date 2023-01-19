Василий Уткин может вернуться к комментаторской деятельности

Уткин не работал на телевидении с 2018 года. В последний раз он комментировал матч чемпионата мира в России между сборными Португалии и Испании. Весь гонорар от работы на игре Уткин пожертвовал в благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России.