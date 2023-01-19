Зерносушилка с шестью тоннами семечек сгорела в Самарской области

В ночь на 19 января в селе Алексеевка Самарской области загорелась зерносушилка с шестью тоннами семечек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
На борьбу с огнем направили семь человек, сообщает сетевое издание «ВолгаНьюс». Участвовали в тушении пожара в том числе бойцы добровольной пожарной команды «Заплавное».
Работу пожарных осложнял сильный порывистый ветер, который раздувал пламя. С помощью специальной техники пожар удалось полностью ликвидировать к 5:35 утра. Данные о пострадавших отсутствуют. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.