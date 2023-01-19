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Евродепутаты рассмотрят резолюцию о лишении госактивов России иммунитета в пользу Украины

Экономика
Евродепутаты рассмотрят резолюцию о лишении госактивов России иммунитета в пользу Украины

Члены Европарламента призывают конфисковать замороженные активы России, чтобы направить их на Украину в качестве «репараций». Также РФ хотят приписать якобы агрессию и нарушение международного права, пишет РИА Новости.

Активы РФ, ранее замороженные еврочиновниками, могут лишиться юридической защиты, которая у них оставалась. Если этот статус будет с них снят, то местные власти смогут распорядиться ими. В том числе и направить на Украину.

Страны ЕС, однако, не должны лишать активы суверенного иммунитета. Решения Европарламента не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Однако другие формальные институты Европы должны прислушиваться к мнению ЕП.
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