Евродепутаты рассмотрят резолюцию о лишении госактивов России иммунитета в пользу Украины

Члены Европарламента призывают конфисковать замороженные активы России, чтобы направить их на Украину в качестве «репараций». Также РФ хотят приписать якобы агрессию и нарушение международного права, пишет РИА Новости.
Активы РФ, ранее замороженные еврочиновниками, могут лишиться юридической защиты, которая у них оставалась. Если этот статус будет с них снят, то местные власти смогут распорядиться ими. В том числе и направить на Украину.
Страны ЕС, однако, не должны лишать активы суверенного иммунитета. Решения Европарламента не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Однако другие формальные институты Европы должны прислушиваться к мнению ЕП.