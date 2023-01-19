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Власти Буркина-Фасо призвали граждан передать личный транспорт для проведения гуманитарных миссий

Весь мир
Власти Буркина-Фасо призвали граждан передать личный транспорт для проведения гуманитарных миссий

Уагадугу, 19 января. Генеральный штаб Вооруженных сил Буркина-Фасо призвал граждан страны передать личный транспорт для проведения гуманитарных миссий.

Власти государства попросили жителей и бизнесменов предоставить грузовые автомобили с водителями на безвозмездной основе или по социальной цене. Машины войдут в состав колонн, которые доставят продукты питания и товары первой необходимости в пострадавшие районы.

Представители Генштаба выразили благодарность населению республики. В сообщении они отметили патриотизм и солидарность буркинийцев перед лицом политической нестабильности.

Чиновники разработали план по снабжению удаленных населенных пунктов в рамках программы президента Ибрагима Траоре. Она предусматривает планомерное обеспечение жителей пострадавших от деятельности боевиков регионов товарами первой необходимости.

Ранее глава Буркина-Фасо выступил перед студентами и преподавателями столичного университета. Он отметил важность патриотизма и солидарности граждан для преодоления кризисных ситуаций.
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