Власти Буркина-Фасо призвали граждан передать личный транспорт для проведения гуманитарных миссий

Уагадугу, 19 января. Генеральный штаб Вооруженных сил Буркина-Фасо призвал граждан страны передать личный транспорт для проведения гуманитарных миссий.
Власти государства попросили жителей и бизнесменов предоставить грузовые автомобили с водителями на безвозмездной основе или по социальной цене. Машины войдут в состав колонн, которые доставят продукты питания и товары первой необходимости в пострадавшие районы.
Представители Генштаба выразили благодарность населению республики. В сообщении они отметили патриотизм и солидарность буркинийцев перед лицом политической нестабильности.
Чиновники разработали план по снабжению удаленных населенных пунктов в рамках программы президента Ибрагима Траоре. Она предусматривает планомерное обеспечение жителей пострадавших от деятельности боевиков регионов товарами первой необходимости.
Ранее глава Буркина-Фасо выступил перед студентами и преподавателями столичного университета. Он отметил важность патриотизма и солидарности граждан для преодоления кризисных ситуаций.