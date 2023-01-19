Василий Кашин: Запад столкнулся с необходимостью поставлять Киеву полноценную натовскую технику

Напомним, как сообщило 19 января немецкое издание Focus, от вооруженного конфликта на Украине США получают тройную выгоду. Этот конфликт очень выгоден для американского ВПК, энергетических компаний и самого правительства США. За время спецоперации США выделили Киеву более 50 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи. Но Америка не оказывает военную помощь безвозмездно — Киев взял на себя обязательства возврата средств, да еще с немалыми процентами. То есть, США материально заинтересованы в сохранении киевскими властями платежеспособности. Энергетические компании США, благодаря экономическим санкциям против РФ, нарушившим торговые связи со странами ЕС, резко нарастили объемы поставок нефти и газа в Евросоюз, заменив своими СПГ трубопроводный российский газ. А Вашингтон напрямую заинтересован в ослаблении РФ, являющейся для США системным геополитическим противником, и выводе ее из «игры больших государств». В интересах стран Евросоюза как можно скорейшее завершение военных действий на Украине, указал Focus.