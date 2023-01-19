Василий Кашин: Запад столкнулся с необходимостью поставлять Киеву полноценную натовскую технику

По данным американских СМИ, Соединенные Штаты намерены в ближайшее время предоставить Украине новый крупный пакет военной помощи, объем которого оценивают в 2,6 миллиарда долларов. Он будет включать около 100 боевых машин Stryker и как минимум 50 бронированных машин Bradley. Как сообщил ФАН военный аналитик Василий Кашин, эти боевые машины опасны для армии РФ, но поставляются в очень скромном количестве.
«Впервые поддержка Киева будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley. Это позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта», — сообщило Associated Press.
По данным агентства, сейчас США завершают разработку нового пакета помощи, и его состав может измениться, когда администрация Джо Байдена завершит его обсуждение.
Кроме этого, ожидается, что в пакет помощи войдут тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО. О начале отправки новой партии помощи будет объявлено по итогам встречи в формате «Рамштайн» в Германии, намеченной на 20 января. В ней примут участие министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Украине нужно «существенно больше» оружия, а в военных действиях якобы наступил «переломный момент».
«Это переломный момент, и, если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня», — заявил он.
Столтенберг также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков. По его мнению, ситуация на украинских фронтах в последние недели якобы «стабилизировалась», но ожесточенные бои показали важность предоставления большего количества вооружений для Украины.
Как сообщил ФАН военный аналитик, директор Центра комплексных международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, сама по себе мобилизационная риторика со стороны западных политиков, по сути, ничего не значит.
«Заявления в духе, что «Украине нужно продержаться еще какое-то время», у «России вот-вот иссякнут силы», а «все решится в ближайшие две-три недели», произносятся западными политиками регулярно, начиная примерно с апреля 2022-го. В реальности происходит неизбежное наращивание поставок западного оружия Киеву, поскольку запасы собственно украинского оружия стремительно исчерпываются. Более того, резко истощились запасы и советского оружия в восточноевропейских странах, доступные НАТО», — отметил Кашин.
Таким образом, сегодня Запад столкнулся с необходимостью поставлять Киеву полноценную натовскую технику, указал он.
«Это ведет к резкому росту расходов стран Запада на сами поставки техники, которая является очень дорогой. А также на ее транспортировку и техническое обслуживание, что также стоит десятки миллионов долларов. Другой альтернативы сегодня у США и ЕС просто нет, поскольку позволить себе проиграть они не могут по целому ряду причин, — указал эксперт. — Думаю, в скором будущем мы увидим, как в «топку» украинского конфликта будут вбрасываться все новые виды западных вооружений, что спровоцирует новую эскалацию конфликта. Россия постарается парировать эти вызовы, наращивая выпуск собственных вооружений».
По словам Кашина, те же БМП «Брэдли» и «Страйкер» — достаточно опасные для российской армии виды бронетехники.
«Брэдли» — это опасные для нас бронированные машины. В том варианте, в котором они поставляются для ВСУ, они имеют совершенную систему управления огнем, а также способны нести мощные, современные противотанковые ракеты. Да, это явный рост боевых возможностей — по сравнению с теми, которые были доступны украинцам ранее. БМП-1, БМП-2 и БТР-4, которые были в распоряжении ВСУ — машины гораздо более низкого уровня, с точки зрения защищенности и боевой мощи, — пояснил аналитик. — Тем не менее, перевернуть ситуацию на поле боя ни «Брэдли», ни «Страйкеры» не могут. Никакие отдельные виды вооружений, да еще и поставленные в таком скромном количестве, не имеют шансов радикально изменить ситуацию на фронте».
Те же американские БМП «Брэдли», равно как и танки «Абрамс», в последние годы применялись армией Саудовской Аравии в локальном конфликте с хуситами в Йемене.
«Там мы увидели многочисленные факты поражения «Брэдли» и «Абрамсов» советскими и российскими противотанковыми комплексами. Поэтому, как и на предыдущих этапах военной спецоперации РФ, ее ход будет определяться не тактико-техническими характеристиками отдельных образцов военной техники, а стратегией, экономикой и тактикой сторон на полях сражений», — заключил Василий Кашин.
Напомним, как сообщило 19 января немецкое издание Focus, от вооруженного конфликта на Украине США получают тройную выгоду. Этот конфликт очень выгоден для американского ВПК, энергетических компаний и самого правительства США. За время спецоперации США выделили Киеву более 50 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи. Но Америка не оказывает военную помощь безвозмездно — Киев взял на себя обязательства возврата средств, да еще с немалыми процентами. То есть, США материально заинтересованы в сохранении киевскими властями платежеспособности. Энергетические компании США, благодаря экономическим санкциям против РФ, нарушившим торговые связи со странами ЕС, резко нарастили объемы поставок нефти и газа в Евросоюз, заменив своими СПГ трубопроводный российский газ. А Вашингтон напрямую заинтересован в ослаблении РФ, являющейся для США системным геополитическим противником, и выводе ее из «игры больших государств». В интересах стран Евросоюза как можно скорейшее завершение военных действий на Украине, указал Focus.