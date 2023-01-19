«Википедия» изменила дизайн в первый раз за десять лет

Интернет-энциклопедия «Википедия» прошла через масштабное изменение дизайна впервые за десять лет. Об этом объявила администрация ресурса.
Редизайн затронул англоязычную версию площадки. Обновленный интерфейс на 94% доступен в версиях на 314 языках.
Дизайн «Википедии» пока изменился не везде. Например, пользователи Сети заметили, что русскоязычная версия выглядит по-старому. Кроме того, изменениям подвергли только веб-версию.
В новый интерфейс энциклопедии добавили улучшенный поиск и более заметное переключение между языками в правом верхнем углу. Оглавление статьи перенесли в левую часть, благодаря чему переключаться между разделами стало удобнее. При этом некоторым пользователям кажется, что после редизайна на странице «Википедии» стало слишком много пустого пространства.