«Википедия» изменила дизайн в первый раз за десять лет

В новый интерфейс энциклопедии добавили улучшенный поиск и более заметное переключение между языками в правом верхнем углу. Оглавление статьи перенесли в левую часть, благодаря чему переключаться между разделами стало удобнее. При этом некоторым пользователям кажется, что после редизайна на странице «Википедии» стало слишком много пустого пространства.