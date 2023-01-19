США потерпят поражение на мировой арене, если Украина не согласится на переговоры с Россией. Об этом написало издание American Greatness.
Автор обратил внимание, что российская армия вытесняет ВСУ с занятых позиций. По его словам, Москва не выглядит побежденной. Кроме того, РФ не находится на грани поражения, несмотря на заявление западных СМИ.
Аналитик также обратил внимание на призывы Киева предоставить ему новое вооружение. По словам автора, подобные мольбы подрывают утверждение Украины о том, что «она бросила вызов России и побеждает».
По этой причине аналитик предложил Киеву сесть за стол переговоров. В противном случае Украина утратит независимость. Также это повлечет поражение США мировой арене.
Ранее издание The American Conservative написало, что вмешательство США в украинский кризис приведет к кошмарным последствиям, в том числе к конфликту с Россией.