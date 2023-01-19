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Президент Вьетнама ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Весь мир
Президент Вьетнама ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Ханой, 19 января. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку, которая была одобрена Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Национальным собранием страны. Ранее правящая партия обвинила президента в «нарушениях и проступках» со стороны подчиненных.

Политик также был исключен из Политбюро партии. Центральный партийный комитет заявил, что Фук несет ответственность за коррупционные преступления, совершенные многими должностными лицами, включая двух заместителей премьер-министра и трех министров.

По данным Компартии Вьетнама, в 2022 году 539 ее членов были привлечены к ответственности за коррупцию и «преднамеренные правонарушения», — включая министров, высших должностных лиц и дипломатов. Правоохранительные органы страны за этот период расследовали 453 случая коррупции, что на 50% больше, чем в 2021 году.

Несмотря на отставку, правительство высоко оценило достижения Фука, особенно его меры по борьбе с пандемией.

«Он приложил огромные усилия для руководства, координации и управления профилактикой и борьбой с эпидемией Covid-19. И добился выдающихся результатов», — говорится в сообщении вьетнамского руководства.
Президент Вьетнама ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Государственные СМИ Вьетнама сообщили, что исполняющим обязанности президента будет вице-президент Во Тхи Ань Суан. Ожидается, что новый президент будет избран на следующем заседании Национальной ассамблеи в мае. Вьетнам юридически не имеет верховного руководителя и официально управляется четырьмя «столпами» — секретарем КПВ, президентом, премьер-министром и спикером Национального собрания. Но фактически партийное руководство имеет большее влияние на принятие решений в стране.

Фук был премьер-министром Вьетнама с 2016 по 2021 год. Западные СМИ приписывают ему ускорение реформ в интересах бизнеса.

Вьетнам традиционно считает Россию одним из своих главных политических и экономических партнеров. В конце ноября 2021 года прошла встреча президента РФ Владимира Путина и Нгуен Суан Фука. В ходе переговоров стороны опубликовали заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами до 2030 года.

«Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах России и Вьетнама, и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом», — было заявлено в совместном документе.
Президент Вьетнама ушел в отставку из-за коррупционного скандала

С началом специальной военной операции на территории Украины Вьетнам публично декларировал свой нейтралитет, сохраняя и развивая политические и экономические связи с Россией. Однако в мае 2022 года Нгуен Суан Фук на встрече с киевским послом заявил, что «Вьетнам принял решение передать обществу Красного Креста и в ООН 500 тыс. долларов для оказания украинцам гуманитарной помощи». Президент также отметил, что все международные споры должны быть решены мирным путем.
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