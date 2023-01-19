Президент Вьетнама ушел в отставку из-за коррупционного скандала

С началом специальной военной операции на территории Украины Вьетнам публично декларировал свой нейтралитет, сохраняя и развивая политические и экономические связи с Россией. Однако в мае 2022 года Нгуен Суан Фук на встрече с киевским послом заявил, что «Вьетнам принял решение передать обществу Красного Креста и в ООН 500 тыс. долларов для оказания украинцам гуманитарной помощи». Президент также отметил, что все международные споры должны быть решены мирным путем.