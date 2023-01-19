Зеленский пожаловался на нехватку систем противовоздушной обороны у ВСУ

Еще в октябре 2022 года украинский лидер жаловался, что у ВСУ на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. После этого стране предоставили зенитно-ракетные комплексы NASAMS из США. Пентагон также подписал с компанией-производителем контракт на 1,2 миллиарда долларов по закупке этих комплексов для Киева.