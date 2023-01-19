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Зеленский пожаловался на нехватку систем противовоздушной обороны у ВСУ

Армия
Зеленский пожаловался на нехватку систем противовоздушной обороны у ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил своим западным партнерам, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины.

Политик выступил на Всемирном экономическом форуме в режиме видеоконференции и сообщил, что состояние ПВО украинской армии неудовлетворительное.

«Это слабое место у нас», — подтвердил Зеленский.

Еще в октябре 2022 года украинский лидер жаловался, что у ВСУ на вооружении есть только 10% от необходимого количества систем противовоздушной обороны. После этого стране предоставили зенитно-ракетные комплексы NASAMS из США. Пентагон также подписал с компанией-производителем контракт на 1,2 миллиарда долларов по закупке этих комплексов для Киева.
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