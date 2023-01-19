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ФАН выяснил причину смерти режиссера Николая Досталя

Общество
ФАН выяснил причину смерти режиссера Николая Досталя

Российский режиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни. Источник ФАН сообщил, что причиной смерти кинематографиста стала сердечная недостаточность.

Досталь скончался 18 января, но родственники режиссера только на следующий день объявили о его смерти. Родные пока не определились с датой и местом прощания с кинематографистом.

Николай Досталь является автором фильмов «До свидания, мальчики», «Монах и бес», «Коля — перекати-поле», «Облако-рай» и других. Режиссер являлся народный артистом Российской Федерации.
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