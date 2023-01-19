ФАН выяснил причину смерти режиссера Николая Досталя

Российский режиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни. Источник ФАН сообщил, что причиной смерти кинематографиста стала сердечная недостаточность.
Досталь скончался 18 января, но родственники режиссера только на следующий день объявили о его смерти. Родные пока не определились с датой и местом прощания с кинематографистом.
Николай Досталь является автором фильмов «До свидания, мальчики», «Монах и бес», «Коля — перекати-поле», «Облако-рай» и других. Режиссер являлся народный артистом Российской Федерации.