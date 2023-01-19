Двух пособников ВСУ задержали за передачу сведений о российских военных под Херсоном

В Херсонской области полицейские задержали двух мужчин. Они предоставляли информацию украинским боевикам о дислокации российских военных, рассказали в региональном ГУ МВД.
Первого информатора задержали в Геническе благодаря работе оперативников. Злоумышленник вел переписку с украинским солдатом. Доказательства были найдены в его смартфоне. Мужчине грозит статье за шпионаж.
Второй пособник ВСУ написал явку с повинной. Житель Скадовского района неоднократно отсылал координаты перемещения военнослужащих РФ своему знакомому, который связан с украинской армией.
Ранее в Перми сотрудники ФСБ задержали группу граждан, которые занимались подготовкой терактов по заказу Киева, сообщило URA.RU.