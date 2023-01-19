События на Украине на 12:00 19 января: освобождение Клещеевки, ВСУ открыли огонь по своим под Соледаром

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 19 января.
Россия
Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Брянской области. В этот раз целью стал Унечский район. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, атака была отражена силами подразделений противоракетной обороны. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Координационная парламентская группа по вопросам СВО совместно с Минобороны РФ разбирает жалобы на несоответствие военно-учетных специальностей мобилизованных боевым задачам. Подобные обращения поступают как со стороны военнослужащих, так и их родственников. Одним из примеров является назначение танкистам, артиллеристам и прочим военнослужащим «узкого» профиля несвойственных им обязанностей, например, присущих пехоте. Как сообщается, подобные случаи в боевых условиях не редкость, и проблема еще не решена, однако на данный момент уже удалось добиться определенных успехов.
События в Донбассе
Исполняющий обязанности мэра Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Андрей Скорый сообщил о возвращении города к нормальной жизни. По его словам, восстановлена работа транспорта, подключено электричество и газ, продолжается ремонт водоснабжения. Здесь по-прежнему действует ряд ограничений, например, обязательная проверка документов на въезде в населенный пункт.
Бизнесмен Евгений Пригожин утром сообщил об освобождении бойцами ЧВК «Вагнер» Клещеевки южнее Бахмута. По его словам, один из наиболее важных пригородов бывшего Артемовска полностью взят под контроль, вокруг ведутся ожесточенные бои. При этом предприниматель опроверг слухи о бегстве Вооруженных сил Украины, которые на деле «цепляются за каждый метр земли», но заявил, что Бахмут в итоге будет взят.
Заняв Клещеевку, российские подразделения смогут усилить давление на районный центр с юго-западной стороны. Это поставит украинскую армию в еще более сложное положение, поскольку сейчас она сталкивается с наступлением на северо-западе, юго-востоке, юге и востоке города.
При этом между различными подразделениями ВСУ наблюдается недостаток координации. На своем канале корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о недавнем боестолкновении украинских военнослужащих в 10 км северо-западнее Соледара. Часть из них, попав под огонь российской артиллерии при попытке атаки, начала отступление и наткнулась на другое формирование ВСУ, вступив с ним в схватку. После этого второе подразделение вызвало огонь артиллерии на «противника». Потери войск киевского режима составили не менее 50 человек.
Украина
Глава Пентагона Ллойд Остин намерен оказать давление на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы тот разрешил поставлять Украине немецкие танки, сообщает Reuters. Американские чиновники надеются, что смогут добиться от Берлина разрешения на передачу своих бронемашин, находящихся у третьих стран.