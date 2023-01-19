События на Украине на 12:00 19 января: освобождение Клещеевки, ВСУ открыли огонь по своим под Соледаром

При этом между различными подразделениями ВСУ наблюдается недостаток координации. На своем канале корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал о недавнем боестолкновении украинских военнослужащих в 10 км северо-западнее Соледара. Часть из них, попав под огонь российской артиллерии при попытке атаки, начала отступление и наткнулась на другое формирование ВСУ, вступив с ним в схватку. После этого второе подразделение вызвало огонь артиллерии на «противника». Потери войск киевского режима составили не менее 50 человек.