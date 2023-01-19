Актерам Леониду Каневскому и Кларе Новиковой предстоит снова играть влюбленных на сцене

Актер и телеведущий Леонид Каневский в паре с актрисой и юмористкой Кларой Новиковой снова будут демонстрировать романтические отношения на сцене. Артисты вернутся к ролям в спектакле «Поздняя любовь».
Пьеса поставлена по рассказу Исаака Башевис-Зингера, а для российских театров ее адаптировал Валерий Мухарьямов. Постановщиком спектакля выступил израильский режиссер Евгений Арье.
Постановка рассказывает об одиноком и обеспеченном еврейском эмигранте из Майами. Он знакомится с новой соседкой и начинает испытывать к ней романтические чувства.
Каневский и Новикова играют главные роли в «Поздней любви» уже десять лет. Актерам предстоит снова перевоплотиться в этих персонажей 26 января в Воронежском концертном зале и 5 февраля в московском Театре Терезы Дуровой.