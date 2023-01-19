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Актерам Леониду Каневскому и Кларе Новиковой предстоит снова играть влюбленных на сцене

Общество
Актерам Леониду Каневскому и Кларе Новиковой предстоит снова играть влюбленных на сцене

Актер и телеведущий Леонид Каневский в паре с актрисой и юмористкой Кларой Новиковой снова будут демонстрировать романтические отношения на сцене. Артисты вернутся к ролям в спектакле «Поздняя любовь».

Пьеса поставлена по рассказу Исаака Башевис-Зингера, а для российских театров ее адаптировал Валерий Мухарьямов. Постановщиком спектакля выступил израильский режиссер Евгений Арье.

Постановка рассказывает об одиноком и обеспеченном еврейском эмигранте из Майами. Он знакомится с новой соседкой и начинает испытывать к ней романтические чувства.

Каневский и Новикова играют главные роли в «Поздней любви» уже десять лет. Актерам предстоит снова перевоплотиться в этих персонажей 26 января в Воронежском концертном зале и 5 февраля в московском Театре Терезы Дуровой.
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