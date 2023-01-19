Financial Times: в ЕС обеспокоены отказом США от поставок танков Abrams на Украину

Несколько европейских стран-участниц НАТО либо начали, либо в скором будущем начнут поставки своих танков ВСУ. Среди этих машин будут польские Leopard и британские Challenger 2, а также французские колесные бронемашины AMX-10, отмечается в публикации. При этом власти США по-прежнему не берут на себя обязательства по отправке танков Abrams киевскому режиму, что вызывает разочарование в Евросоюзе, сообщили обозреватели Financial Times.