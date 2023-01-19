Прокачка российского газа в Европу по территории Украины упала 19 января на 23%

Объем транзитных поставок газа из России в Европу, подтвержденный украинской стороной, 19 января составил 25,1 млн кубометров, что свидетельствует о снижении прокачки на 23%, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Российский экспортер осуществляет подачу ресурса для транспортировки по территории Украины лишь в подтвержденном уполномоченными органами республики объеме, уточняется в сообщении. На четверг, 19 января, украинская сторона согласовала транзит топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в размере 25,1 млн кубометров газа. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена, уточнил Куприянов.
Накануне поставки российского энергоносителя составляли 32,6 млн кубометров. Таким образом, можно говорить о снижении транспортировки на 23%.