Прокачка российского газа в Европу по территории Украины упала 19 января на 23%

Российский экспортер осуществляет подачу ресурса для транспортировки по территории Украины лишь в подтвержденном уполномоченными органами республики объеме, уточняется в сообщении. На четверг, 19 января, украинская сторона согласовала транзит топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в размере 25,1 млн кубометров газа. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена, уточнил Куприянов.