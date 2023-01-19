Зеленский пожаловался на нехватку оружия у ВСУ

Накануне выступления на полях форуме в Давосе Зеленский заявил, что есть ряд причин для замедления боевых действий на востоке Украины и пожаловался на «усталость» обеих сторон. Отдельно политик отметил, что сказывается и дефицит вооружений у ВСУ.