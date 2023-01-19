Зеленский пожаловался на нехватку оружия у ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия замедлились не только из-за зимы, но и из-за нехватки оружия у армии страны.
Накануне выступления на полях форуме в Давосе Зеленский заявил, что есть ряд причин для замедления боевых действий на востоке Украины и пожаловался на «усталость» обеих сторон. Отдельно политик отметил, что сказывается и дефицит вооружений у ВСУ.
«Мы не можем выезжать только на мотивированности, морали. Есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость на поле боя, и эти конкретные вещи мы ждем», — намекнул Зеленский в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме.
Президент напомнил западным партнерам, что украинская армия не может «достать врага» без дальнобойного оружия, которое есть только у НАТО.
Зеленский также в очередной раз заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом Украины и страна рассчитывает на помощь в этом в вопросе, передает RT.