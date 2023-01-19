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Налог на материальную помощь студентам в России может быть отменен

Общество

В России предлагают отменить налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Государственная дума.

Налог на материальную помощь студентам в России может быть отменен

Один из авторов такой инициативы, председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев считает несправедливой ситуацию, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но тут же часть выплаты забирает обратно, передает сетевое издание «НИА-Красноярск». Он считает, что такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата, помогающая молодому человеку в трудной жизненной ситуации.

На получение материальной помощи во время учебы в вузе или колледже могут рассчитывать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей, представители других социально уязвимых категорий, нуждающихся в поддержке.
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