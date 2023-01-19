Налог на материальную помощь студентам в России может быть отменен

Один из авторов такой инициативы, председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев считает несправедливой ситуацию, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но тут же часть выплаты забирает обратно, передает сетевое издание «НИА-Красноярск». Он считает, что такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата, помогающая молодому человеку в трудной жизненной ситуации.