В чатах помощи украинским беженцам оскорбили и забанили француза лишь за то, что он призвал граждан «незалежной» к миру с Россией. Мужчина попытался объяснить, что большинству французов не понятна ненависть украинцев к русским, так как они считают, что это один народ. Якобы для французов между россиянами и их соседями нет никакой разницы, ни внешне, ни по языку. Эта часть вызвала особую ненависть со стороны беженцев.
«Возможно, настало время, чтобы именно вы изменили правила игры. Русские и украинцы должны заключить мир. Вы европейские братья, у вас один и тот же алфавит, одна и та же религия, мы не можем отличить вас двоих во Франции (перевод с французского. — Прим. ФАН)», — написал француз N.
За что тут же получил возмущенные отклики от некоей Натальи, которая уже зовет себя на французский манер Натали:
«Что ты делаешь в этой группе? Мы также не можем различить все европейские национальности невооруженным глазом, но это не значит, что вы принадлежите к одной национальности, одному языку и т. д.»
Более того, Натали заявила, мол с русской стороны до сих пор нет убитых детей. Видимо, «Аллею Ангелов» на Донбассе, где похоронены дети, убитые украинскими нацистами, она не считает потерями. Француз безрезультатно пытался объяснить украинским беженцам, что не надо слушать пропаганду властей, необходимо понять, что их специально натравливают на русских, за что был неоднократно обозван российским пропагандистом и более крепкими словами.
«Мне жаль, что я вижу, что у вас такая глубокая душевная боль, но я пишу в эту группу, потому что хочу знать мысли людей. И все, что я вижу в этой группе, это как готовить войну или просить помощи у CAF (фонд пособий для семей. — Прим. ФАН)», — разочаровался миротворец.
После этого его аккаунт был удален.
Это не единственный и не первый случай, когда в чатах помощи, украинцев призывают жители Европы перестать разжигать национальную рознь. При этом многие из украинцев продолжают общаться на русском языке.