Призывавшего к миру француза забанили во всех украинских чатах

В чатах помощи украинским беженцам оскорбили и забанили француза лишь за то, что он призвал граждан «незалежной» к миру с Россией. Мужчина попытался объяснить, что большинству французов не понятна ненависть украинцев к русским, так как они считают, что это один народ. Якобы для французов между россиянами и их соседями нет никакой разницы, ни внешне, ни по языку. Эта часть вызвала особую ненависть со стороны беженцев.