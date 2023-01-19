Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Вашингтон, 19 января. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал работу Всемирного экономического форума в Давосе, объяснив свой отказ от участия в мероприятии.
В своем Twitter глава Tesla Motors заявил, что участники ВЭФ взяли на себя функции мирового правительства, которое никто не избирал и никто не хотел.
Предприниматель провел среди своих подписчиков опрос, в котором спросил, должен ли ВЭФ управлять миром. Подавляющее большинство участников голосования отвергло эту мысль.
Всемирный экономический форум является одним из основных мероприятий, которые связывают с глобалистской повесткой. В нем принимают участие представители политических и экономических кругов большинства стран мира. В этом году в Давос прибыли участники из более, чем 100 стран. Более 80 делегаций представлены на уровне правительств.
Россия второй год подряд не принимает участия в экономическом форуме, что связано с проведением спецоперации на Украине, которая явилась открытым вызовом глобальному миропорядку, который продвигают организаторы ВЭФ.