Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Всемирный экономический форум является одним из основных мероприятий, которые связывают с глобалистской повесткой. В нем принимают участие представители политических и экономических кругов большинства стран мира. В этом году в Давос прибыли участники из более, чем 100 стран. Более 80 делегаций представлены на уровне правительств.