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Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Весь мир
Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Вашингтон, 19 января. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал работу Всемирного экономического форума в Давосе, объяснив свой отказ от участия в мероприятии.

В своем Twitter глава Tesla Motors заявил, что участники ВЭФ взяли на себя функции мирового правительства, которое никто не избирал и никто не хотел.

Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Предприниматель провел среди своих подписчиков опрос, в котором спросил, должен ли ВЭФ управлять миром. Подавляющее большинство участников голосования отвергло эту мысль.

Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Всемирный экономический форум является одним из основных мероприятий, которые связывают с глобалистской повесткой. В нем принимают участие представители политических и экономических кругов большинства стран мира. В этом году в Давос прибыли участники из более, чем 100 стран. Более 80 делегаций представлены на уровне правительств.

Илон Маск назвал Всемирный экономический форум «мировым правительством, которое никто не хотел»

Россия второй год подряд не принимает участия в экономическом форуме, что связано с проведением спецоперации на Украине, которая явилась открытым вызовом глобальному миропорядку, который продвигают организаторы ВЭФ.
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