В России перенесли показ фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Изначально картина должна была появиться на больших экранах 14 февраля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». По сюжету Астерикс и Обеликс отправляются в новое путешествие, чтобы спасти китайскую императрицу, которую бросил в тюрьму принц-предатель после государственного переворота.