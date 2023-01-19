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В России перенесли показ фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Общество
В России перенесли показ фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Компания-прокатчик «Атмосфера кино» приняла решение перенести российскую премьеру фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». О дате релиза должны сообщить позднее.

Изначально картина должна была появиться на больших экранах 14 февраля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». По сюжету Астерикс и Обеликс отправляются в новое путешествие, чтобы спасти китайскую императрицу, которую бросил в тюрьму принц-предатель после государственного переворота.

В роли Астерикса выступил Гийом Кане, которые является и режиссером проекта. Обеликса сыграл Жиль Леллуш. Также в фильме появились Марион Котийяр, Пьер Ришар и даже футболист Златан Ибрагимович.
Астерикс и Обеликс: Поднебесная фильм премьера прокат
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