Четыре человека погибли в результате обстрела автомобиля в турецком городе Мардин

На месте произошедшего работают экстренные службы, полиция начала расследование.
Анкара, 19 января. Неизвестные открыли огонь по джипу с иностранными номерами в турецком городе Мардин. В результате атаки четыре человека погибли, а еще один получил ранение.
По данным издания Daily Sabah, инцидент произошел на шоссе Артуклу-Нусайбин в районе Еникей. На место нападения немедленно были направлены наряды полиции и парамедики. Единственный выживший был доставлен в государственную больницу Нусайбин.
Сотрудники правоохранительных органов начали операцию по поиску злоумышленников, однако их личности все еще не установлены. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. Подробности о произошедшем уточняются.
Не исключено, что за этой атакой могут стоять члены курдских группировок. Мардин как раз располагается недалеко от сирийской границы, где активны проамериканские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией. Ранее аналогичные инциденты уже становились причиной антикурдских операций турецкой армии в Сирии и Ираке.