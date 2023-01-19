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Шахтинские власти нарушили права владельцев квартир рухнувшего дома

Общество
Шахтинские власти нарушили права владельцев квартир рухнувшего дома

Официальный представитель СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева прокомментировала скандальную ситуацию.

Как пояснила Гагалаева, шахтинская администрация не предоставила временное жилье и положенные выплаты жильцам рухнувшего аварийного дома на Екатерининской улице. По словам Гагалаевой, с целью проверки всех доводов граждан следственный отдел по городу Шахты возбуждил уголовное дело, сообщает 1rnd.ru.

Речь идет о признаках состава преступления, предусмотренного статьей УК России «Халатность». Расследование уголовного дела позволит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Шахты и уточнить степень их вины.
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