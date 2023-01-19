Шахтинские власти нарушили права владельцев квартир рухнувшего дома

Как пояснила Гагалаева, шахтинская администрация не предоставила временное жилье и положенные выплаты жильцам рухнувшего аварийного дома на Екатерининской улице. По словам Гагалаевой, с целью проверки всех доводов граждан следственный отдел по городу Шахты возбуждил уголовное дело, сообщает 1rnd.ru.