Шахтинские власти нарушили права владельцев квартир рухнувшего дома

Официальный представитель СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева прокомментировала скандальную ситуацию.
Как пояснила Гагалаева, шахтинская администрация не предоставила временное жилье и положенные выплаты жильцам рухнувшего аварийного дома на Екатерининской улице. По словам Гагалаевой, с целью проверки всех доводов граждан следственный отдел по городу Шахты возбуждил уголовное дело, сообщает 1rnd.ru.
Речь идет о признаках состава преступления, предусмотренного статьей УК России «Халатность». Расследование уголовного дела позволит дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Шахты и уточнить степень их вины.