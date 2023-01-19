В Оренбурге мошенники лишили водителя из Коми 100 тысяч рублей вместо оказания интимных услуг

В УМВД России по Оренбургской области расследуют уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, 32-летний водитель из Коми через интернет решил приятно провести время с девушкой по вызову. Он договорился по телефону о внесении предоплаты в размере 1 500 рублей и страховки в размере 12 000 рублей. С ним связались и сказали, что деньги не пришли, сообщает prooren.ru.
Поверив мошенникам, он сделал еще несколько переводов, которые в общей сложности достигли почти 100 тысяч рублей. Но интимных услуг так и не дождался. Возбуждено уголовное дело. Идет поиск аферистов.