В Оренбурге мошенники лишили водителя из Коми 100 тысяч рублей вместо оказания интимных услуг

По версии следствия, 32-летний водитель из Коми через интернет решил приятно провести время с девушкой по вызову. Он договорился по телефону о внесении предоплаты в размере 1 500 рублей и страховки в размере 12 000 рублей. С ним связались и сказали, что деньги не пришли, сообщает prooren.ru.