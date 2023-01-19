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МИД России дал жесткий ответ на требования Еврейского конгресса извинений от Лаврова

Политика
МИД России дал жесткий ответ на требования Еврейского конгресса извинений от Лаврова

Европейский еврейский конгресс дискредитировал себя действиями в отношении России. Об этом заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве дали жесткий ответ на требования Еврейского конгресса извинений от министра иностранных дел Сергея Лаврова. Москва не будет обращать внимание на высказывания ЕЕК, уточнили в МИД.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Лавров сравнил политику США по России с попытками диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. В ЕЕК возмутились такой параллели и призвали дипломата принести извинения.
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