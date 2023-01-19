МИД России дал жесткий ответ на требования Еврейского конгресса извинений от Лаврова

Европейский еврейский конгресс дискредитировал себя действиями в отношении России. Об этом заявили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве дали жесткий ответ на требования Еврейского конгресса извинений от министра иностранных дел Сергея Лаврова. Москва не будет обращать внимание на высказывания ЕЕК, уточнили в МИД.
«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Лавров сравнил политику США по России с попытками диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера решить еврейский вопрос. В ЕЕК возмутились такой параллели и призвали дипломата принести извинения.