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Украинский посол в Тбилиси заявил о готовности Киева купить у Грузии ЗРК «Бук»

Армия
Украинский посол в Тбилиси заявил о готовности Киева купить у Грузии ЗРК «Бук»

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Киев готов приобрести зенитно-ракетные комплексы «Бук» у грузинской стороны.

Украинский дипломат Касьянов подчеркнул, что его страна не запрашивала у руководства Грузии бесплатной передачи ЗРК «Бук» и готова оплатить поставки этого вооружения. Всего в минобороны Грузии было направлено уже 30 официальных украинских запросов о покупке различных систем оружия и боевой техники, однако все они остались без ответа, заявил Касьянов.

Ранее власти Грузии подтвердили свое нежелание участвовать в антироссийских санкциях Запада и в военной поддержке киевского режима, обосновав эту позицию интересами собственной страны.
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