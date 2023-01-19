Украинский посол в Тбилиси заявил о готовности Киева купить у Грузии ЗРК «Бук»

Украинский дипломат Касьянов подчеркнул, что его страна не запрашивала у руководства Грузии бесплатной передачи ЗРК «Бук» и готова оплатить поставки этого вооружения. Всего в минобороны Грузии было направлено уже 30 официальных украинских запросов о покупке различных систем оружия и боевой техники, однако все они остались без ответа, заявил Касьянов.