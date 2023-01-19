Минздрав Новосибирской области поможет вывезти с Бали впавшую в кому сибирячку

Жительница Новосибирска Елена Новосельцева в отпуске на Бали перенесла два инсульта, и сейчас ее лечение в больнице ежедневно обходится в 211 000 рублей. Родные Елены обратились за помощью к главе Новосибирской области Андрею Травникову.
Как пишет сетевое издание «Сиб.фм», новосибирский Минздрав направил запрос в страховую компанию «Росгосстрах», полис которой ранее купила россиянка для выезда за рубеж, по вопросу оплаты медицинской эвакуации из Индонезии в РФ, заявили в пресс-службе регионального правительства.
Посодействовать в эвакуации готовы и другие региональные структуры. В настоящее время вся требуемая для вылета спецборта документация получена. Сотрудники ФЦМК занимаются оценкой состояния здоровья российской туристки и возможности ее перевозки, а также рассматривают технические и медицинские характеристики, которые понадобятся для этого авиаборта.