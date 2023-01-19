Минздрав Новосибирской области поможет вывезти с Бали впавшую в кому сибирячку

Посодействовать в эвакуации готовы и другие региональные структуры. В настоящее время вся требуемая для вылета спецборта документация получена. Сотрудники ФЦМК занимаются оценкой состояния здоровья российской туристки и возможности ее перевозки, а также рассматривают технические и медицинские характеристики, которые понадобятся для этого авиаборта.