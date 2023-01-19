Режиссер «Великого уравнителя» выступит постановщиком байопика про Майкла Джексона

Кинокомпания Lionsgate рассказала, кто выступит постановщиком байопика про поп-короля Майкла Джексона. Фильм снимет режиссер Антуан Фукуа, известный по кинокартинам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день».
Сотрудничать с постановщиком будет сценарист Джон Логан, который работал над лентами «Скайфолл» и «Гладиатор». Также в команду вошел Грэм Кинг, приложивший руку к фильму «Богемская рапсодия», сообщает Deadline.
Съемки байопика о Джексоне собираются начать до конца этого года. Детали сюжета пока неизвестны, но предполагается, что кинокартина охватит всю жизнь поп-короля. По данным источников, лента затронет и обвинения певца в педофилии.
Кто сыграет Джексона в байопике, еще неизвестно. Актера на главную роль пока не утвердили.