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Украинские министры призвали ЕС предоставить ВСУ танки Leopard 2 в обход условий Шольца

Армия
Украинские министры призвали ЕС предоставить ВСУ танки Leopard 2 в обход условий Шольца

Главы минобороны и МИД Украины Алексей Резников и Дмитрий Кулеба призвали страны Евросоюза предоставить Киеву танки Leopard 2, несмотря на поставленные канцлером ФРГ Олафом Шольцем условия.

Известно, что киевский режим счел недостаточным количество танков, предоставленных Великобританией и призвал страны ЕС оперативно поставить Украине немецкие Leopard 2 в обход условий Шольца. Стоит отметить, что накануне канцлер Германии пообещал рассмотреть вопрос с танками для ВСУ, если Вашингтон передаст Берлину боевые машины Abrams.
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