Украинские министры призвали ЕС предоставить ВСУ танки Leopard 2 в обход условий Шольца

Известно, что киевский режим счел недостаточным количество танков, предоставленных Великобританией и призвал страны ЕС оперативно поставить Украине немецкие Leopard 2 в обход условий Шольца. Стоит отметить, что накануне канцлер Германии пообещал рассмотреть вопрос с танками для ВСУ, если Вашингтон передаст Берлину боевые машины Abrams.