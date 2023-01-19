Украинские болельщики оскорбляли российского теннисиста Рублева на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев подвергся оскорблениям со стороны украинских фанатов во время матча Открытого чемпионата Австралии.
Украинские болельщики провоцировали первую ракетку России Андрея Рублева во время матча с финским теннисистом Эмилем Руусувуори в рамках Australian Open. Судья спросил олимпийского чемпиона Токио в смешанном парном разряде, мешают ли ему зрители с флагами.
«Все в порядке, просто они говорят мне плохие слова», — сказал российский теннисист.
Рублев одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Следующим соперником российского теннисиста на турнире серии «Большого шлема» станет британец Даниэль Эванс.