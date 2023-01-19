Украинские болельщики оскорбляли российского теннисиста Рублева на Australian Open

Украинские болельщики провоцировали первую ракетку России Андрея Рублева во время матча с финским теннисистом Эмилем Руусувуори в рамках Australian Open. Судья спросил олимпийского чемпиона Токио в смешанном парном разряде, мешают ли ему зрители с флагами.