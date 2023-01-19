Посол России в Иерусалиме Викторов положительно оценил позицию Израиля по Украине

Официальная Москва надеется, что Иерусалим будет и дальше отказываться от поставок оружия Украине. Такое заявление сделал посол России в Израиле Анатолий Викторов.
На площадке дискуссионного клуба «Валдай» он дал положительную оценку израильской позиции по украинскому вопросу. Также дипломат счел несостоятельными с политической точки зрения попытки помешать РФ в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке.
«Для обеих стран важно, чтоб эта линия [Израиля] на отказ от поставок любых вооружений, их компонентов и прочего в зону конфликта для Украины была продолжена», — подчеркнул Викторов.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что обновленное правительство изменит внешнюю политику государства. По его словам, страна намерена сама защищать собственные интересы. С таким заявлением Нетаньяху выступил на конференции в Иерусалиме.