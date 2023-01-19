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Еврокомиссар Симсон назвала ожидаемую заполненность газовых хранилищ по итогам зимы

Экономика
Еврокомиссар Симсон назвала ожидаемую заполненность газовых хранилищ по итогам зимы

Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) после окончания нынешнего отопительного сезона в Евросоюзе (ЕС) будет составлять порядка 50%, поделилась прогнозом на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, текущий отопительный сезон страны ЕС завершат с наполненными наполовину резервами. Такой объем запасов позволит региону быть лучше подготовленным к следующей зиме, пояснила она.

Сейчас объемы газовых резервов в Европе оцениваются в размере 80% от мощностей ПХГ. По итогам декабря заполненность резервуаров составляла 88%. Между тем в январе прошлого года этот показатель находился ниже 50%.

На фоне высокой заполненности европейских подземных хранилищ стоимость газа в регионе снижалась до минимума с осени 2021 года.
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