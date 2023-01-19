Еврокомиссар Симсон назвала ожидаемую заполненность газовых хранилищ по итогам зимы

Заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) после окончания нынешнего отопительного сезона в Евросоюзе (ЕС) будет составлять порядка 50%, поделилась прогнозом на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По ее словам, текущий отопительный сезон страны ЕС завершат с наполненными наполовину резервами. Такой объем запасов позволит региону быть лучше подготовленным к следующей зиме, пояснила она.
Сейчас объемы газовых резервов в Европе оцениваются в размере 80% от мощностей ПХГ. По итогам декабря заполненность резервуаров составляла 88%. Между тем в январе прошлого года этот показатель находился ниже 50%.
На фоне высокой заполненности европейских подземных хранилищ стоимость газа в регионе снижалась до минимума с осени 2021 года.