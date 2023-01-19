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СК обвинил замглавы Миасса в получении взятки за помощь с заключением контракта

Происшествия
СК обвинил замглавы Миасса в получении взятки за помощь с заключением контракта

В Миассе следователи предъявили обвинение заместителю главы города. В региональном СУ СКР заявили, что чиновник получил взятку.

Правоохранители считают, что замглавы решил незаконно заработать на частной компании. Он получил деньги в обмен на помощь фирме с заключением муниципального контракта на подготовку документации.

Во Владивостоке ранее за взяточничество был осужден бывший мэр. Следователи доказали, что он незаконно получил 38 миллионов рублей. Бывший градоначальник проведет в колонии 16,5 года, сообщило издание URA.RU.
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