«В морозную погоду гораздо проще»: москвичи поделились эмоциями после крещенских купаний

Православные москвичи отмечают Крещение Господне и окунаются в купели. Одна из таких прорубей была обустроена в столичном музее-заповеднике «Царицыно». ФАН подготовил репортаж с места событий.
Один из главных праздников Православия в этом году пришелся на среду и четверг, и, хотя по религиозным канонам в эти дни вовсе не обязательно омываться в проруби, в русских традициях именно так принято отмечать Крещение Господне. Считается, что вода в эту ночь становится святой, очищает тело и дух от грехов. Клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» священник Евгений Дынич провел праздничный молебен и совершил чин Великого освящения воды в Царицынских прудах.
«Освятили воду, чтобы приходили освящать свое тело через сообщение тех благодатных токов, которые Господь по молитвам священства передает всему водному естеству. Дай Бог, чтобы все мы всегда стремились к чистоте душевной, сердечной, и славили Бога в ежедневной молитве», — сказал священник.
В этом году места для крещенских купаний оборудованы в девяти столичных парках, всего же организовано 46 купелей. Некоторые окунаются в святую воду впервые, а для многих горожан купание в проруби в этот день — добрая традиция.
«Каждый год я прихожу на крещенские купания, очень счастлива, очень радостно. Светлый праздник, я всех поздравляю, если есть желание, я тоже настоятельно рекомендую закаляться», — поделилась впечатлениями Мария.
Рядом с местами для купания работает полевая кухня, возле купели дежурят медики и сотрудники МЧС, оборудованы палатки для обогрева. В нынешнем году погода к верующим не слишком благосклонна: на улице тепло.
«В морозную погоду гораздо проще окунаться, постольку поскольку при спуске в воду, она кажется горячей. Когда плюсовая погода как сейчас, вода кажется более холодной», — отметила одна из верующих.
Царицынский парк в Крещение парк было открыт все ночь. Доступ к купели открыт до 18:00 19 января.