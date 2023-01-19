«В морозную погоду гораздо проще»: москвичи поделились эмоциями после крещенских купаний

Один из главных праздников Православия в этом году пришелся на среду и четверг, и, хотя по религиозным канонам в эти дни вовсе не обязательно омываться в проруби, в русских традициях именно так принято отмечать Крещение Господне. Считается, что вода в эту ночь становится святой, очищает тело и дух от грехов. Клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» священник Евгений Дынич провел праздничный молебен и совершил чин Великого освящения воды в Царицынских прудах.