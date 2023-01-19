Украинские школьники затравили польского учителя из-за политических взглядов

Жалобу на польскую учительницу из-за ее участия в акции против «украинизации» страны подали украинские школьники.
Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в Ниске Малгожата Число прошлой осенью приняла участие в пикете. Лозунгом акции протеста стала фраза «Нет украинизации Польши».
Украинские школьники подали на учительницу жалобу. Дело передал в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию директор центра. Преподавателя вынудили дать объяснения представителям комиссии.
«Как оказалось, забота, проявление заботы о безопасности, в том числе о безопасности польской идентичности в Подкарпатье, проявление такой заботы может привести к печальным для учителя последствиям», — высказал свое возмущения депутат Гжегож Браун.
Неравнодушные граждане организовали акцию в защиту учительницы. Они заявили, что украинцам не понравился патриотизм и политические взгляды Число, несмотря на то, что свою позицию она высказала вне стен школы