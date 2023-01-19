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Позолоченный автомат нашли у пассажира рейса Екатеринбург — Ташкент

Происшествия
Позолоченный автомат нашли у пассажира рейса Екатеринбург — Ташкент

Сотрудники таможни досмотрели вещи пассажира, который проходил по зеленому коридору. Гражданин намеревался улететь из Екатеринбурга в Ташкент. С собой он нес кейс с позолоченным автоматом.

Оружие не является боевым. Пассажир пояснил, что везет подарок своему приятелю, сообщило РИА Новости. Предположительно, его стоимость может составлять полмиллиона рублей.

В аэропорту Шереметьево ранее таможенники пресекли ввоз незадекларированного спиртного. Женщина была задержана с десятью бутылками элитного алкоголя. Стоимость составила 520 тысяч рублей, сообщило издание РИАМО.
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