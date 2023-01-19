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Reuters: глава Пентагона попытается надавить на ФРГ в вопросе поставок танков на Украину

Армия
Reuters: глава Пентагона попытается надавить на ФРГ в вопросе поставок танков на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин попытается надавить на своего немецкого коллегу Бориса Писториуса в вопросе поставок основных боевых танков Leopard на Украину. Об этом пишет Reuters.

«Министр будет давить на немцев в этом вопросе», — говорится в материале.

Отмечается, что американская сторона также надеется убедить Германию разрешить реэкспорт немецких танков. Этот вопрос может быть решен на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

Ранее представитель Пентагона Колин Кол заявил, что время передать Киеву американские танки Abrams еще не пришло. В то же время стало известно, что Франция изучает возможность поставок ОБТ Leclerc на Украину, сообщает RT.
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