Звание самого сильного финансового бренда в мире вновь досталось Сбербанку

«Сбер» также попал в число 200 самых дорогих мировых брендов, заняв в этом рейтинге 163-е место по итогам 2022 года. При этом, по мнению экспертов, составлявших список, компания сохранила свое положение в высшей лиге в категории «сила бренда». По данному показателю она находится на 16-й позиции в мире и на первой — в России.