Звание самого сильного финансового бренда в мире вновь досталось Сбербанку

Сбербанк в 2022 году вновь стал самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим российским брендом по версии ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«Сбер» также попал в число 200 самых дорогих мировых брендов, заняв в этом рейтинге 163-е место по итогам 2022 года. При этом, по мнению экспертов, составлявших список, компания сохранила свое положение в высшей лиге в категории «сила бренда». По данному показателю она находится на 16-й позиции в мире и на первой — в России.
Кроме того, как следует из отчета Brand Finance, даже в нынешней ситуации Сбербанк демонстрирует высокие финансовые результаты. Кредитная организация продолжает совершенствовать продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов. Такая политика компании позволяет ей оставаться в топе самых ценных мировых брендов, констатировали аналитики.