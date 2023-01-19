Аналитик TAC Бэндоу спрогнозировал кошмар из-за вмешательства США в украинский конфликт

Действия США в рамках украинского кризиса могут привести к полноценному конфликту с Россией. Такое предположение сделал автор The American Conservative Дуг Бэндоу.
Аналитик издания призвал американское руководство пересмотреть свою политику в ситуации с Украиной. Бэндоу спрогнозировал кошмар из-за вмешательства США в конфликт.
«Решение за Америкой. Не за Украиной, не за Европой. Если кто-то хочет отдавать будущее своей страны в руки (президента Украины Владимира. — Прим.ред.) Зеленского, да будет так. Вашингтон должен решить, какие риски он готов взять на себя от имени Украины, и, следовательно, какие украинские амбиции должен финансировать американский народ», — говорится в статье.
Автор материала негативно высказался о тех, кто хочет напрямую участвовать в конфликте. Он напомнил, что с 2008 по 2022 годы НАТО не хотела принимать Украину в блок именно из-за нежелания бороться за это государство.