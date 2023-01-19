Уилл Смит разозлил украинцев роликом с песней русскоязычного рэпера Xcho

Смит опубликовал в социальных сетях красивый ролик, который он снял с помощью игрушечной машины и беговой дорожки. В итоге у актера получились экш-кадры несущегося по зимней трассе автомобиля. Однако подписчики больше обратили внимание на песню, которую он использовал для ролика.