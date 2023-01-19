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Уилл Смит разозлил украинцев роликом с песней русскоязычного рэпера Xcho

Шоу-бизнес
Уилл Смит разозлил украинцев роликом с песней русскоязычного рэпера Xcho

Голливудский актер Уилл Смит разозлил украинцев. Звезду фильма «Я — легенда» призвали «отменить» из-за использования музыки российского рэпера Xcho.

Смит опубликовал в социальных сетях красивый ролик, который он снял с помощью игрушечной машины и беговой дорожки. В итоге у актера получились экш-кадры несущегося по зимней трассе автомобиля. Однако подписчики больше обратили внимание на песню, которую он использовал для ролика.

Под постом появились гневные комментарии поддерживающих Украину. Многие заявили, что Смит не имеет права слушать русскую музыку, пока продолжается конфликт на территории страны. Некоторые призвали «отменить» актера из-за такого «ужасного» поступка.
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